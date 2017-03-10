Прибутки "Ісламської держави" від нафти скоротились на 90%, - ЗМІ

Доходи "Ісламської держави" від продажу нафти за останні два роки впали на 90%.

Про це повідомляє USA Today з посиланням на джерела в антитерористичній коаліції на чолі з США.

За даними видання, виручка з 2015 року зменшилася з $ 50 млн до $ 4 млн. Члени угруповання продавали нафту посередникам, а ті, в свою чергу, контрабандою вивозили її в інші країни або перепродували на місцевих ринках в Сирії.

USA Today зазначає, що виручка від нафти становила половину доходів терористів. Іншу половину бойовики отримували шляхом грабежів банків і поборів з населення на окупованих територіях.

За словами аналітика Вашингтонського інституту близькосхідної політики Ендрю Таблер, "втрата половини їх доходів багато означає. Їх територія скорочується, так само як і їх здатність обкладати населення податками".

USA Today також пише, що коаліція на чолі з США почала наносити авіаудари по нафтовим об'єктам, які знаходяться під контролем угруповання, в 2015 році. За два роки вона знищила понад 2,5 тис. Цистерн і зруйнувала ряд підприємств по переробці нафти.

Наприкінці вересня цього року Reuters з посиланням на сирійську опозицію повідомило, що вона відбила у бойовиків найбільше в Дейр-ез-Зорі нафтогазове родовище - Коноко.

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року терористи "Ісламської держави" втратили контроль над нафтовими свердловинами в Іраку після того, як були витіснені урядовими військами минулого тижня з району поблизу Кіркука.

Раніше, у квітні, бойовики ІДІЛ почали торгувати рибою і автомобілями, щоб погасити фінансові втрати від падіння світових цін на нафту.