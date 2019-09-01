Прибуток 100 найбільших держкомпаній впав майже наполовину

В Україні нараховується 3,364 тисяч держпідприємств, з яких працює лише 1,594 тисяч.

За результатами 6 місяців 2018 року 100 найбільших держкомпаній загалом отримали чистий прибуток у розмірі 21,5 млрд гривень, що майже на 41,9% менше ніж за аналогічний період 2017 року - майже на 15,5 млрд гривень.

Основним фактором, що вплинув на зниження показника, стало зменшення чистого прибутку НАК "Нафтогаз України", який складає близько 51% загального фінансового результату всього портфелю.

"Так, у першому півріччі 2018 року його чистий прибуток зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 60,3%, тобто з 27,7 млрд гривень до 11 млрд гривень", - йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, суттєва частина зниження показника пов’язана зі збільшенням збитку "Укртрансгазу", 100% акцій якого належить "Нафтогазу", з -1,6 млрд гривень до -18,3 млрд гривень.

"Збільшення збитку відбулося через перегляд залишкових термінів активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу", - повідомляє прес-служба.

На сьогодні в Україні нараховується 3,364 тисяч держпідприємств, з яких працює лише 1,594 тисяч.

Сума активів портфелю 100 найбільших державних підприємств складає близько 93,3% від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств в Україні.