Прибуток дружини Аксьонова за рік виріс майже вдесятеро

Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов заробив в 2016 році близько 2,6 млн рублів - на 86% більше, ніж у 2015 році, свідчить декларація про доходи "кримського прем'єра".

У користуванні Аксьонова знаходяться будинок площею 577,5 кв.м та земельна ділянка 607 кв.м.

Користувачем будинком і землею є також дружина "глави" Криму. Крім того, в користуванні Олени Аксьонової є земельна ділянка в 961 кв. м, повідомляє "Интерфакс".

Дружина Аксьонова володіє трьома квартирами загальною площею 178,8 кв. м, шістьма нежитловими приміщеннями загальною площею 565 кв.м і автомобілем BMW 750 LI XDRIVE.

Дохід дружини Сергія Аксьонова виріс за рік в 9,6 разів - до 32,8 млн рублів (у 2015 році вона задекларувала 3,4 млн рублів).

Зазначимо, усе нерухоме майно призначеного Москвою "голови" анексованого Росією Криму Сергія Аксьонова перебуває під арештом і забороною на відчуження з жовтня 2013 року.

Нагадаємо, Сергій Аксьонов вирішив відмовитися від мандата у нижній палаті російського парламенту.