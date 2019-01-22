Прибуток "Приватбанку" перевищив 11 мільярдів

Глава правління Приватбанку вважає фінансовий результат Приватбанку найкращим з початку економічної кризи в Україні

Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Стратегія Приватбанку до 2022 року полягає в трьох основних напрямках.

"Перше - ми розвиваємо роздрібний бізнес, а також напрямок малого і середнього бізнесу. Друге - робота над тим, щоб банк був ефективним до 2022 року, коли ми будемо його приватизувати", - заявив глава правління Приватбанку Петро Крумханзл на прес-конференції, інформує "Економічна правда".

"Третій напрямок - робота в такому вигляді, щоб ми могли повернути гроші державі, які були вкладені в банк під час націоналізації", - сказав він.

Крумханзл назвав фінансовий результат Приватбанку найкращим з початку економічної кризи в Україні і початку війни з РФ. Він зазначив, що прибутковість найбільшого банку є "внеском в Україну та її фінансову систему".

На початку листопада заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук констатувала, що близько половини процентного доходу банку генерують держоблігації, отримані в ході докапіталізації (йдеться про купонні платежі Мінфіну по ОВДП - ЕП).

Ще 1 млрд гривень банк отримав від короткострокових держоблігацій, в які вклався самостійно. Комісійні доходи фінустанови - 13 млрд гривень.

За її словами, Приватбанк не потребує докапіталізації державою - "всі додаткові ризики ми здатні покрити за рахунок свого прибутку".

Відповідно до звітності Приватбанку, на 1 грудня 2018 року його показник достатності регулятивного капіталу становив 18,25% (вимога НБУ - не менше 10%).

У жовтні 2018 року "Приватбанк" сформував резерви по заборгованості десяти іноземних позичальників на суму майже 6 мільярдів гривень, яка виникла перед банком до націоналізації.