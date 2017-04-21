Прибуток України від транзитних авіаперевезень скоротився в чотири рази

З 2014 року доля доходів від транзитних потоків в структурі доходів "Украерорух" впала з 80% до 20%.

Після окупації Криму, початку російської агресії в Донбасі і катастрофи MH-17 частка доходів від транзитних потоків в структурі доходів Украероруху впала з 80% до 20%. Про це повідомив директор ДП "Украерорух" Дмитро Бабейчук, інформує LIGA.net.

У той же час Бабейчук вказав на розвиток національних перевізників. Зокрема, він уточнив, що одна тільки авіакомпанія МАУ приносить Украероруху до 40% прибутку.

Нагадаємо, ДП "Украерорух" в 2015 році надало аеронавігаційне обслуговування 234,861 тис. рейсів, що на 32,4% менше показників 2014 року.

Як повідомляв iPress.ua, у вересні Україна ввела санкції проти 29 російських авіакомпаній, з яких 27 виконували рейси в окупований Крим, а 2 націоналізувала окупаційна адміністрація півострова. З цих 29 авіакомпаній лише чотири виконували рейси в українські міста. Їм заборонили літати в Україну з 25 жовтня (початок зимової навігації).

Пізніше Росія ввела відповідні санкції проти українських авіакомпаній, серед яких МАУ, "Дніпроавіа", "Мотор Січ" і Yanair. Україна у відповідь зажадала від Росії пояснити, у зв'язку з чим введено ці санкції. Сьогодні, не дочекавшись відповіді, Україна заборонила польоти всім російським авіакомпаніям.

12 жовтня Державна авіаційна служба України ухвалила рішення про повне припинення повітряного сполучення між Україною та РФ з 25 жовтня 2015 року.