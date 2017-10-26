Прибуття Умерова і Чийгоза до Києва перенесено

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетять в Україну з Туреччини пізніше, ніж анонсувалося, – 27 жовтня.

"Приліт звільнених заступників голів Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чійгоза перенесено. Деталі будуть пізніше. Вибачаємося за незручності… Очікуємо на них завтра - 27 жовтня", – інформує перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова в своєму Facebook.

Заступник міністра зазначила, що новий час прибуття до аеропорту Бориспіль буде повідомлено відразу, як з'явиться відповідна інформація.

Раніше очікувалось, що звільнені українські політв'язні повернуться 26 жовтня.

Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.