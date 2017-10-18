Причетного до викрадення активістів Майдану відпустили за "законом Савченко"

Крім того, підсудному інкримінували купівлю наркотиків

Деснянський райсуд Києва врахував так званий закон Савченко і відпустив з-під варти жителя Києва, причетного до викрадення активістів Євромайдану в 2014 році.

Спершу суд ухвалив рішення про засудження обвинувачуваного до 2 років 5 місяців позбавлення волі, але з огляду на закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 дні основного покарання (написала нардеп Надія Савченко) відпустив засудженого, - інформують "Українські новини" з посиланням на текст вироку суду від 11 жовтня.

Суд установив, що уродженець Чернівецької області Олександр Сєров 21 січня 2014 року за 800 гривень від свого знайомого прибув в наметове містечко "тітушок" і бійців "Оплоту" у лісопосадці недалеко від станції метро "Бориспільська" в Києві.

Там він охороняв активістів Євромайдану, викрадених "тітушками" біля метро "Петрівка".

Крім того, підсудному інкримінували купівлю наркотиків.

На судовому засіданні обвинувачуваний свою провину в жодному зі злочинів не визнав.

Проте суд визнав його винним за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ч. 1 ст. 309 (зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу й засудив до 2 років і 5 місяців позбавлення волі.

Водночас суддя Оксана Броновицька вирішила застосувати до засудженого "закон Савченко", незважаючи на те, що його було відмінено Верховною Радою 18 травня.

Суддя зазначила, що закон має зворотну дію в часі, якщо покращує положення особи, притягуваної до кримінальної відповідальності.

Таким чином, суд перерахував 1 рік і 3 місяці в СІЗО як 2,5 року ув'язнення і відпустив засудженого з-під варти.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).

За час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених.

Народний депутат Надія Савченко просила президента ветувати це рішення Ради. Однак сьогодні, 17 червня, Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення".