Причиною аварії на Донецькій шахті був викид метану, – Волинець

Аварія 8 березня на шахті "Центральна" в Торецьку сталася через викид метану.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"Аварія сталася о 12:55 через викид метану, проте його рівень вдалося стабілізувати досить швидко. Шахтар, що загинув був 1978 року народження та мав сина 2003 р.н. Тіло гірника ще не видали на поверхню рятувальники роблять все можливе щоб дістати його тіло", – написав Михайло Волинець.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, в результаті викиду вугілля і газу на шахті в Торецьку на Донеччині загинув один гірник, інші троє встигли врятуватися.

2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.