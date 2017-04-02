Літак Ту-154 міг упасти через вибух, – результати незалежного розслідування

У вантажному відсіку стався вибух. Це і могло бути причиною авіакатастрофи.

Член Асоціації технічних експертів Росії Юрій Антипов провів власне розслідування щодо катастрофи Ту-154, повідомляє BFM.ru. Він звернув увагу на кілька характерних уламків, які здатні показати, що відбувається на борту перед катастрофою.

"Залізо показало, що у першому вантажному відсіку всередині був дуже високий тиск, через що борт у районі вантажного відсіку був розірваний. Решта металу була відкинута вгору, це було з правого боку, цей уламок, який мене на початку зацікавив. І потім я отримав вже досить чіткі фото цього уламка. А ось лівий борт вантажного відсіку – там взагалі ситуація однозначна: нижче підлоги, тобто у відділі вантажного відсіку обшивка набула чорно-коричневого кольору, що можливо тільки при дії дуже високої температури", – зазначив експерт.

На думку Антипова, таку температуру міг створити лише вибух всередині вантажного відсіку.

"Я проаналізував повністю все забарвлення літака зсередини, воно стандартне, забарвлені елементи як у зоні пасажирського салону, так і у вантажному відсіку. І ось на цьому уламку, характерному, чітко видно, що верхня частина уламка, яка перебуває в пасажирському салоні, вона певного забарвлення, а нижче лінії підлоги, як я вже сказав, темно-коричневе забарвлення з елементами навіть чорного кольору", – наголосив експерт.

Було ще розплавлення частини конструкції, частини елементів, що теж підтверджує вже на першому етапі можливість вибуху.

"І все це склалося в єдину картину, яка повністю узгоджується з показниками, — це великий розліт уламків, велика фрагментація тіл пасажирів", – підсумував Юрій Антипов.

У свою чергу виконавчий директор спільноти незалежних розслідувачів авіаподій Валерій Постніков відкидає версію вибуху й закликає дочекатися підсумків розслідування.

"Треба лише трошки набратися терпіння і не займатися дешевими спекуляціями, а просто розуміти, що це дуже складний і специфічний процес", – зауважив Постніков.

Нагадаємо, 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.