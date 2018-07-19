НОВИНИПричиною масового отруєння відвідувачів львівського кафе Tomash Kebab, що було зафіксовано 13 липня, став сальмонельоз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Причиною отруєння відвідувачів кафе у Львові стала сальмонела
Госпіталізованими залишаються 16 людей
Фото: livingthai.org
"Після отримання результатів бактеріологічних обстежень пацієнтам, які виписалися з лікарень, встановлено діагноз "сальмонельоз", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Також уточнюється, що із 30 постраждалих на цей момент госпіталізованими залишаються 16 людей.
Як писав iPress.ua, 13 липня в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів. Спершу було госпіталізовано десятьох осіб.
Станом на понеділок, 16 липня, всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них одна дитина).
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19 07 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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