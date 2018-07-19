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Причиною отруєння відвідувачів кафе у Львові стала сальмонела

Госпіталізованими залишаються 16 людей
Причиною масового отруєння відвідувачів львівського кафе Tomash Kebab, що було зафіксовано 13 липня, став сальмонельоз.
Причиною отруєння відвідувачів кафе у Львові стала сальмонела Фото: livingthai.org

"Після отримання результатів бактеріологічних обстежень пацієнтам, які виписалися з лікарень, встановлено діагноз "сальмонельоз", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Також уточнюється, що із 30 постраждалих на цей момент госпіталізованими залишаються 16 людей.

Як писав iPress.ua, 13 липня в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів. Спершу було госпіталізовано десятьох осіб.

Станом на понеділок, 16 липня, всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них одна дитина).

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19 07 2018 11:16
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