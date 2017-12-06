ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ поліції озвучили причину падіння планера в Рівненській області в суботу: його пілоту стало погано і він помер у повітрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Причиною падіння планера на Рівненщині став інфаркт у пілота, він помер у повітрі, - поліція
25-річна пасажирка померла на землі від отриманих травм
Фото: rivnepost.rv.ua
"Згідно лікарського свідоцтва про смерть 50-річного пілота планера настала внаслідок гострого інфаркту міокарда з розривом стінки серця. Чоловік помер у польоті, а 25-річна пасажирка від отриманих внаслідок падіння травм", - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Рівненській області розбився планер з двома людьми на борту, чоловік і жінка загинули.
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі відкрили кримінальне провадження.
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