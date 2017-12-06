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Причиною падіння планера на Рівненщині став інфаркт у пілота, він помер у повітрі, - поліція

25-річна пасажирка померла на землі від отриманих травм
У поліції озвучили причину падіння планера в Рівненській області в суботу: його пілоту стало погано і він помер у повітрі.
Причиною падіння планера на Рівненщині став інфаркт у пілота, він помер у повітрі, - поліція Фото: rivnepost.rv.ua

"Згідно лікарського свідоцтва про смерть 50-річного пілота планера настала внаслідок гострого інфаркту міокарда з розривом стінки серця. Чоловік помер у польоті, а 25-річна пасажирка від отриманих внаслідок падіння травм", - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Рівненській області розбився планер з двома людьми на борту, чоловік і жінка загинули.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі відкрили кримінальне провадження.

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12 06 2017 11:21
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