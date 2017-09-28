Причиною пожежі в одеському таборі назвали кип'ятильник

Пожежа в одеському оздоровлювальному комплексі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей, могла статися через кип'ятильник, який забули вимкнути.

"Підтверджую, що слідчими органами встановлено наявність залишків кип'ятильника саме в тому місці, де був епіцентр пожежі. Крім того, згідно з показами свідків, керівник ансамблю, яка проживає в цьому приміщенні сказала, що вона забула кип'ятильник і побігла", - повідомяє УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).