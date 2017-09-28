Причиною пожежі в одеському таборі назвали кип'ятильник
"Підтверджую, що слідчими органами встановлено наявність залишків кип'ятильника саме в тому місці, де був епіцентр пожежі. Крім того, згідно з показами свідків, керівник ансамблю, яка проживає в цьому приміщенні сказала, що вона забула кип'ятильник і побігла", - повідомяє УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.
Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
У зв'язку з подією були затримані директор "Вікторії" Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.
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