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Причиною пожежі в одеському таборі назвали кип'ятильник

Керівник ансамблю забула вимкнути електроприлад
Пожежа в одеському оздоровлювальному комплексі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей, могла статися через кип'ятильник, який забули вимкнути.
Причиною пожежі в одеському таборі назвали кип Фото: dumskaya.net

"Підтверджую, що слідчими органами встановлено наявність залишків кип'ятильника саме в тому місці, де був епіцентр пожежі. Крім того, згідно з показами свідків, керівник ансамблю, яка проживає в цьому приміщенні сказала, що вона забула кип'ятильник і побігла", - повідомяє УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

У зв'язку з подією були затримані директор "Вікторії" Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.

 

 

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28 09 2017 18:57
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