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Причиною смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем став підрив на міні

Судмедексперти підтвердили особи загиблих, яких передали бойовики
Судмедексперти в Дніпрі дійшли до висновку, що причиною смерті трьох морських піхотинців у сірій зоні під Маріуполем став підрив на міні.
Причиною смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем став підрив на міні Фото: mil.gov.ua

Експертиза також підтвердила, що тіла належать трьом зниклим морпіхам: молодшому сержанту Миколі Охріменку, молодшому сержанту Сергію Соньку і старшому матросу Сергію Трубіну, - повідомив кореспондент 112 каналу.

Нагадаємо, 8 січня троє військовослужбовців, що виконували завдання на Маріупольському напрямку, не повернулися до місця розташування підрозділу. Їх розшукували декілька днів, але потім Міноборони підтвердило загибель бійців.

13 січня бойовики передали українській стороні тіла трьох загиблих військовослужбовців які пропали 8 січня біля лінії розмежування під Маріуполем.

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14 01 2017 16:56
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