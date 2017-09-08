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Причиною вибуху міномета біля Мар'їнки стало те, що зброю зарядили двічі

Військові у розпал бою допустили помилку
Причиною вибуху міномета калібру 120 мм 2С12 "Сані" біля Мар'їнки, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців і п'ять отримали поранення, стало те, що зброю зарядили двічі.
Причиною вибуху міномета біля Мар Фото: ria.ru

"Попередня версія слідства - вибух стався в результаті подвійного заряджання каналу ствола міномета різними військовослужбовцями двома боєприпасами", - повідомляє військова прокуратура.

8 серпня близько 04:25 на бойової позиції поблизу Мар'їнки Донецької області під час здійснення вогню у відповідь стався розрив міни в каналі стовбура 120-мм міномета 2С12 "Сані". В результаті загинули двоє військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.

У кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб) проведено низку невідкладних слідчих (розшукових) дій, зокрема: огляд місця події, під час якого вилучено 120-мм міномет 2С12 "Сані"; призначено комплексну балістичну, вибухо-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності; встановлюють і допитують свідків та очевидців події.

Нагадаємо, що біля Мар'їнки під час вогню у відповідь по позиціях бойовиків розірвалося знаряддя сил АТО. В результаті двоє бійців загинули, п'ятеро - поранені.

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09 08 2017 19:38
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