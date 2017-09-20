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Придністров'я попросилося в ООН і назвало Молдову агресором

Представники невизнаної республіки просять створити міжнародну робочу групу щодо Придністров’я
Парламент невизнаного Придністров’я схвалив звернення до ООН, у якому просить надати невизнаній республіці статус держави-спостерігача при організації.
Придністров Фото: zn.ua

Схвалений документ адресований генсеку ООН Антоніу Гутеррішу і голові Генасамблеї ООН Мирославу Лайчаку, повідомляє Deschide. Звернення написане від імені лідера Придністров’я Вадима Красносельського та так званого голови Верховної ради ПМР Олександра Щерби.

У документі придністровські лідери скаржаться на "Молдову-агресора", яка "з кожним роком займає все більш радикальну конфліктогенну позицію у двосторонніх відносинах".

Саму ж "Придністровську Молдовську Республіку" називають "прикладом ефективного функціонування прямої демократії".

"Придністров'я може і готове стати відповідальним і надійним партнером для ООН, що забезпечує демократичний, прогресивний та безконфліктний розвиток півмільйонного народу в серці Євразії", - наголошується у зверненні.

Придністровські лідери попросили ООН надати спеціальний статус держави-спостерігача при ООН і створити міжнародну робочу групу щодо Придністров’я.

"Практична реалізація цих ініціатив послужить справі забезпечення тривалого миру і стабільності в цьому регіональному просторі, сприятиме об'єктивному і своєчасному інформуванню міжнародного співтовариства про актуальну ситуацію навколо Придністров'я", - ідеться у зверненні.

Нагадаємо, що Молдова просила ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Водночас президент країни Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.

Згодом молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

У вівторок, 19 вересня, Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного розгляд питання "Про повне виведення іноземних військ із території Республіки Молдова".

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