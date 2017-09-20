Придністров'я попросилося в ООН і назвало Молдову агресором
Схвалений документ адресований генсеку ООН Антоніу Гутеррішу і голові Генасамблеї ООН Мирославу Лайчаку, повідомляє Deschide. Звернення написане від імені лідера Придністров’я Вадима Красносельського та так званого голови Верховної ради ПМР Олександра Щерби.
У документі придністровські лідери скаржаться на "Молдову-агресора", яка "з кожним роком займає все більш радикальну конфліктогенну позицію у двосторонніх відносинах".
Саму ж "Придністровську Молдовську Республіку" називають "прикладом ефективного функціонування прямої демократії".
"Придністров'я може і готове стати відповідальним і надійним партнером для ООН, що забезпечує демократичний, прогресивний та безконфліктний розвиток півмільйонного народу в серці Євразії", - наголошується у зверненні.
Придністровські лідери попросили ООН надати спеціальний статус держави-спостерігача при ООН і створити міжнародну робочу групу щодо Придністров’я.
"Практична реалізація цих ініціатив послужить справі забезпечення тривалого миру і стабільності в цьому регіональному просторі, сприятиме об'єктивному і своєчасному інформуванню міжнародного співтовариства про актуальну ситуацію навколо Придністров'я", - ідеться у зверненні.
Нагадаємо, що Молдова просила ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.
Водночас президент країни Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.
Згодом молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".
У вівторок, 19 вересня, Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного розгляд питання "Про повне виведення іноземних військ із території Республіки Молдова".
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