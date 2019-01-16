Придністров'я відкриває представництво в Росії на чолі з ватажком "ДНР"
"Це важливий крок у напрямку інтеграції, взаємодії Придністров'я з Російською Федерацією", – повідомляє Newsmaker з посиланням на повідомлення придністровського МЗС, інформує "Європейська правда".
Про роботу нового представництва повідомив і лідер Придністров'я Вадим Красносельський. "Кожен громадянин ПМР зможе подати в дане представництво заяву, і йому буде надана допомога, залежно від ситуації", – розповів він, додавши, що буде проводити там зустрічі і консультації з співвітчизниками.
Нагадаємо, Красносельський повідомляв, що представництво очолить Александр Караман, який з 1991 по 2001 роки займав пост віце-президента Придністров'я. Пізніше Караман очолював партію "Родина", яка в період перебування при владі Євгена Шевчука перебувала в опозиції.
У 2014 році Караман покинув Придністров'я, а влітку того ж року з'явився в невизнаній "Донецькій народній республіці", де зайняв пост віце-прем'єра з соціальних питань, а пізніше – глави МЗС.
З листопада 2014 року по грудень 2015 року Караман керував Апаратом Ради міністрів "ДНР", потім поїхав до Росії. Олександр Караман включений в санкційні списки Євросоюзу і США у зв'язку з подіями на Донбасі.
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