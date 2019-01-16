Придністров'я відкриває представництво в Росії на чолі з ватажком "ДНР"

У Москві відкриють представництво невизнаного Придністров’я, яке очолить колишній "віце-прем’єр" і "глава МЗС" так званої "ДНР" Александр Караман, включений у санкційні списки ЄС.

"Це важливий крок у напрямку інтеграції, взаємодії Придністров'я з Російською Федерацією", – повідомляє Newsmaker з посиланням на повідомлення придністровського МЗС, інформує "Європейська правда".

Про роботу нового представництва повідомив і лідер Придністров'я Вадим Красносельський. "Кожен громадянин ПМР зможе подати в дане представництво заяву, і йому буде надана допомога, залежно від ситуації", – розповів він, додавши, що буде проводити там зустрічі і консультації з співвітчизниками.