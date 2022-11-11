Прихильність німців втрачає Шольц

За місяць канцлер Німеччини Олаф Шольц "значно втратив" прихильність громадян.

Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на опублікований у п’ятницю "Політбарометр" ZDF.

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (партія "Союз 90/Зелені") продовжує завойовувати прихильність громадян.

За шкалою від мінус п'яти до плюс п'яти, за допомогою якої оцінюються політики за симпатіями і результатами діяльності, міністр отримала значення 1,0.

"На другому місці йде однопартієць Бербок Роберт Хабек з Федерального міністерства економіки (0,9). На третьому місці – канцлер Олаф Шольц (0,5), зі значними втратами порівняно з попереднім місяцем. На четвертому місці – федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (0,1)", – повідомляє Tagesspiegel.

Решта шість політиків мають негативний рейтинг: лідер ХСС Маркус Зедер (-0,2), лідер СДПН Крістіан Лінднер (-0,2), лідер ХДС Фрідріх Мерц (-0,4), міністерка оборони Крістін Ламбрехт (-0,5), депутатка від Лівої партії Сара Вагенкнехт (-0,8) та лідерка АдН Аліса Вайдель (-2,5).

У партійних симпатіях порівняно з попереднім місяцем відбулися незначні зміни.

Згідно з опитуванням, доходи громадян не задовольняють більшість населення Німеччини. 58 відсотків опитаних вважають базовий дохід "скоріше поганим" і лише 35 відсотків – "скоріше добрим".

Бундестаг у четвер ухвалив заплановану коаліцією виплату допомоги громадянам. Однак, все ще потрібне схвалення Федеральної ради, яка, як очікується, прийме рішення в понеділок.

Плани щодо доходів громадян включають збільшення поточної стандартної ставки для самотніх осіб з 449 євро до 502 євро. Крім того, у майбутньому безробітним планується надавати більшу підтримку у вигляді заходів із підвищення кваліфікації. Також мають бути пом'якшені вимоги щодо дозволеної суми активів та розміру житла для отримувачів допомоги по безробіттю.

Для "Політбарометру" Мангеймська дослідницька група опитала 1310 випадково обраних виборців з 8 по 10 листопада. Похибка становить близько плюс/мінус три відсоткові пункти для частки 40 відсотків і плюс/мінус два відсоткові пункти для частки 10 відсотків.