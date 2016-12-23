В Австралії ліквідували прибічників "ІДІЛ", які планували теракти на Різдво
Підозрювані, які є прихильниками "Ісламської держави", планували напади на вокзалі "Фліндерс-Стріт", площі Федерації і в соборі Святого Павла, повідомила головний комісар поліції штату Вікторія Грем Ештон, - повідомляє ВВС.
Мова йде про групу з п'яти осіб, які "радикалізувалися самостійно". Більшість з них - австралійці, один виходець з Єгипту, який давно живе в Австралії.
У поліції деякий час слідкували за підозрюваними. Там з посиланням на зібрані докази заявили, що вони мали намір застосувати саморобні вибухові пристрої та інше озброєння.
Зловмисники були нейтралізовані під час рейдів у четвер і п'ятницю, в яких брали участь близько 400 поліцейських.
Прем'єр штату Вікторія Даніел Ендрюс заявила, що на Різдво на вулиці Мельбурна буде виведено поліцейське посилення.
Нагадаємо, сьогодні у німецькому місті Дуйсбурзі затримали двох осіб, підозрюваних у підготовці терористичного акту. Затриманими є брати 28 і 31 років, обидва — вихідці з Косова. Наразі поліція з'ясовує, на якому етапі була підготовка до теракту і чи були до неї залучені інші особи.
Варто відзначити, що глава федерального управління кримінальної поліції Німеччини Хальгер Мюнх попередив про існування загрози великих терактів у країні після нападу на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні в понеділок.
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