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В Австралії ліквідували прибічників "ІДІЛ", які планували теракти на Різдво

Зловмисники були нейтралізовані під час рейдів, в яких брали участь близько 400 поліцейських
Поліція Австралії заарештувала кількох підозрюваних, які обвинувачуються у плануванні серії вибухів у Мельбурні (другому за величиною місті країни) на Різдво.
В Австралії ліквідували прибічників "ІДІЛ", які планували теракти на Різдво Фот:espreso.tv

Підозрювані, які є прихильниками "Ісламської держави", планували напади на вокзалі "Фліндерс-Стріт", площі Федерації і в соборі Святого Павла, повідомила головний комісар поліції штату Вікторія Грем Ештон, - повідомляє ВВС.

Мова йде про групу з п'яти осіб, які "радикалізувалися самостійно". Більшість з них - австралійці, один виходець з Єгипту, який давно живе в Австралії.

У поліції деякий час слідкували за підозрюваними. Там з посиланням на зібрані докази заявили, що вони мали намір застосувати саморобні вибухові пристрої та інше озброєння.

Зловмисники були нейтралізовані під час рейдів у четвер і п'ятницю, в яких брали участь близько 400 поліцейських.

Прем'єр штату Вікторія Даніел Ендрюс заявила, що на Різдво на вулиці Мельбурна буде виведено поліцейське посилення.

Нагадаємо, сьогодні у німецькому місті Дуйсбурзі затримали двох осіб, підозрюваних у підготовці терористичного актуЗатриманими є брати 28 і 31 років, обидва — вихідці з Косова. Наразі поліція з'ясовує, на якому етапі була підготовка до теракту і чи були до неї залучені інші особи.

Варто відзначити, що глава федерального управління кримінальної поліції Німеччини Хальгер Мюнх попередив про існування загрози великих терактів у країні після нападу на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні в понеділок.

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23 12 2016 10:05
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