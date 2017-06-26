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Прихильники ІДІЛ зламали урядові сайти штату Огайо США

Повідомлення з погрозами Трампу розмістили прихильники ІДІЛ
Хакери зламали низку сайтів уряду американського штату Огайо і розмістили на них повідомлення з закликом підтримати терористичну групу "Ісламська держава".
Прихильники ІДІЛ зламали урядові сайти штату Огайо США Фото: MosDay.ru

Зламали, зокрема, сайти губернатора штату республіканця Джона Кейсіка, його дружини і сайти департаментів. В офісі губернатора підтвердили, що їх зламали в неділю, - повідомляє Associated Press.

У повідомленнях, які залишили хакери, йдеться, що "Трамп і всі ваші люди будуть притягнуті до відповідальності за кожну краплю крові, пролиту в мусульманських країнах".

В іншому повідомленні йдеться - "Я люблю Ісламську державу".

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26 06 2017 08:57
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