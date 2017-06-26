Прихильники ІДІЛ зламали урядові сайти штату Огайо США

Хакери зламали низку сайтів уряду американського штату Огайо і розмістили на них повідомлення з закликом підтримати терористичну групу "Ісламська держава".

Зламали, зокрема, сайти губернатора штату республіканця Джона Кейсіка, його дружини і сайти департаментів. В офісі губернатора підтвердили, що їх зламали в неділю, - повідомляє Associated Press.

У повідомленнях, які залишили хакери, йдеться, що "Трамп і всі ваші люди будуть притягнуті до відповідальності за кожну краплю крові, пролиту в мусульманських країнах".

В іншому повідомленні йдеться - "Я люблю Ісламську державу".

Нагадаємо, комп'ютерні системи парламенту Великої Британії 23 червня зазнали кібератаки.