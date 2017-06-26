НОВИНИХакери зламали низку сайтів уряду американського штату Огайо і розмістили на них повідомлення з закликом підтримати терористичну групу "Ісламська держава".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прихильники ІДІЛ зламали урядові сайти штату Огайо США
Повідомлення з погрозами Трампу розмістили прихильники ІДІЛ
Фото: MosDay.ru
Зламали, зокрема, сайти губернатора штату республіканця Джона Кейсіка, його дружини і сайти департаментів. В офісі губернатора підтвердили, що їх зламали в неділю, - повідомляє Associated Press.
У повідомленнях, які залишили хакери, йдеться, що "Трамп і всі ваші люди будуть притягнуті до відповідальності за кожну краплю крові, пролиту в мусульманських країнах".
В іншому повідомленні йдеться - "Я люблю Ісламську державу".
Нагадаємо, комп'ютерні системи парламенту Великої Британії 23 червня зазнали кібератаки.
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