Прихильники Миколи Коханівського забарикадувалися в суді
"Громада, яка зібралася в Святошинському суді підтримати Миколу Кохановського, прийняла рішення не допустити його незаконного вивезення в ІТТ. Відповідно до закону, Микола повинен бути звільнений з-під варти негайно!", - повідомив Мосійчук на сторінці у Facebook.
Пізніше, за його словами, силовики намагалися проникнути в будівлю та доставити Коханівського до СІЗО, але штурм був відбитий.
Як повідомлялося, увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення перенести судове засідання на якому повинен був обрати запобіжний захід лідеру Добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському.
Нагадаємо, що в суботу, 21 жовтня, в Києві біля станції метро Академмістечко поліція затримала командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського.
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