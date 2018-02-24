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Прихильники Саакашвілі приїхали з протестом до будинку Луценка, – ВІДЕО

Вони вимагали звільнити Северіона Дангадзе
Прихильники екс-президента Грузії та колишнього губернатора Одеської області прийшли під будинок генерального прокурора України Юрія Луценка та оголосили безстроковий пікет.
Прихильники Саакашвілі приїхали з протестом до будинку Луценка, – ВІДЕО Фото: facebook.com

Приводом для висловлення протесту стали не події довкола їхнього лідера – люди вимагали звільнити соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе, пише "112 Україна".

Після завершення мітинга біля будинку Луценка розбили намет і оголосили безстрокову акцію протесту.

Керівника Київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіона Дангадзе заарештували у грудні торік за підозрою в державній зраді та співробітництві з організованим злочинним угрупованням. Зокрема, у прокуратурі вважають, що організовані Саакашвілі протести під будівлею Верховної Ради було профінансовано соратниками екс-президента Віктора Януковича. Ці висновки було зроблено на основі отриманого аудіозапису переговорів Дангадзе з довіреною особою Курченка.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДК) прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо генерального прокурора України Юрія Луценка після подання дисциплінарної скарги лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, що надійшла 14 грудня 2017 року.

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24 02 2018 19:20
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