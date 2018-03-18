Прихильники Саакашвілі влаштували марш за імпічмент Порошенка
Близько десяти учасників почали намагатися розбирати металеві конструкції, встановлені на Майдані. Пізніше до них приєдналися інші, інформує "Громадське".
Конструкції ламають та скидають на купу.
Повідомляється також про декількох затриманих.
Нагадаємо, вчора поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані незалежності для маршу, запланованого на неділю, 18 березня.
11 лютого близько півсотні активістів зібралося біля будинку президента України Петра Порошенка в Козині (Київська область), щоб висловити йому недовіру.
Востаннє марш за імпічмент провели 18 лютого. Тоді у Києві колона маршу "За майбутнє" прихильників Міхеіла Саакашвілі з Михайлівської площі на заклики лідерів зі сцени вирушила до наметового містечка під Верховною Радою.
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