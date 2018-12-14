Прихильники УПЦ МП вийшли на мітинг під Верховною Радою
Учасники мітингу зазначають, що зібралися, аби висловити протест проти обшуків та допитів, які провели у священнослужителів Московського патріархату працівники Служби безпеки України.
Також серед причин мітингу невдоволення Об'єднавчим собором і страх, що в прихожан УПЦ МП "церкви відберуть".
"Ми зібралися під Верховною Радою напередодні ось цього Об’єднавчого собору, яким нам навязують іншу церкву. Нам їх не треба, у нас є своя церква. Ми також вийшли, бо боїмося, що в нас відберуть наші церкви", - сказала учасниця мітингу Олена, повідомляє кореспондент Громадського з місця події.
Фото: Громадського
"У нас під Верховною Радою є мироточивий хрест. Ми сюди і прийшли. Особисто я не йшов на чийсь заклик, просто проходив поруч і долучився до молитви", - сказав служитель УПЦ МП Олександр.
Учасники мітингу також молилися. Жодних сутичок не виникло. Навколо присутня поліція.
Нагадаємо, глава Російської православної церкви Кирил заявив релігійним і державним діячам, керівникам міжнародних організацій про "тиск" української влади на УПЦ МП і "втручання" держави в церковне життя України.
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