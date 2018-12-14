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Прихильники УПЦ МП вийшли на мітинг під Верховною Радою

Серед причин мітингу невдоволення Об'єднавчим собором і страх, що в прихожан УПЦ МП "церкви відберуть"
У Маріїнському парку під стінами Верховної Ради України зібралися близько ста прихильників Української православної церкви Московського патріархату.
Прихильники УПЦ МП вийшли на мітинг під Верховною Радою Фото: Громадське

Учасники мітингу зазначають, що зібралися, аби висловити протест проти обшуків та допитів, які провели у священнослужителів Московського патріархату працівники Служби безпеки України.

Також серед причин мітингу невдоволення Об'єднавчим собором і страх, що в прихожан УПЦ МП "церкви відберуть".

"Ми зібралися під Верховною Радою напередодні ось цього Об’єднавчого собору, яким нам навязують іншу церкву. Нам їх не треба, у нас є своя церква. Ми також вийшли, бо боїмося, що в нас відберуть наші церкви", - сказала учасниця мітингу Олена, повідомляє кореспондент Громадського з місця події.


Фото: Громадського

"У нас під Верховною Радою є мироточивий хрест. Ми сюди і прийшли. Особисто я не йшов на чийсь заклик, просто проходив поруч і долучився до молитви", - сказав служитель УПЦ МП Олександр.

Учасники мітингу також молилися. Жодних сутичок не виникло. Навколо присутня поліція.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви Кирил заявив релігійним і державним діячам, керівникам міжнародних організацій про "тиск" української влади на УПЦ МП і "втручання" держави в церковне життя України.

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14 12 2018 10:50
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