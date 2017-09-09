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Приїзд Саакашвілі: біля кордону помітили молодиків спортивної зовнішності

Також до кордону прибули понад 100 авто з прихильниками Саакашвілі
На кордон з Польщею до КПП "Краківець" прибули автобуси з молодиками спортивної зовнішності.
Приїзд Саакашвілі: біля кордону помітили молодиків спортивної зовнішності Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP

Молодиків на КПП виявили активісти - прибічники екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який має прибути до КПП 10 вересня, пише "Українська правда".


Фото: "Українська правда"


Фото: "Українська правда"

За повідомленням "Руху нових сил", до кордону прибули понад 100 авто з прихильниками Саакашвілі.

Вони кілька годин чекали на прибуття поліції через "тітушок", щоб перевірити, чи не мають ті з собою незаконної зброї, оскільки деякі з молодиків поводилися агресивно, погрожували прихильникам Саакашвілі ножем, а на питання, чому вони на КПП заявляли, що приїхали "на екскурсію". За словами молодиків, вони приїхали з Харкова, Кременчуга, Києва.

Поліції, яка прибула на місце події,  молоді люди заявили, що не мають документів, свої ім'я, вік та місце проживання називали усно. Деякі з них заявили, що їм 18 років, а приїхали вони,  бо "проти Саакашвілі".

Разом з тим Давид Сакварелідзе, член РНС, який також перебуває на КПП "Краківець", повідомив у своєму Facebook: жодної реакції з боку поліції немає.

"Нам також повідомили, що ще 6 автобусів стоять в с.Наконечне, є інформація про заплановані вночі провокації у нашому таборі", - додав він.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі сьогодні повідомив, що вже вирушив до кордону.

завтра Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краковець о 14.00.

Зазначимо, сьогодні, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі на пункті пропуску "Краковець".

Зокрема через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

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09 09 2017 17:31
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