Приїзд Саакашвілі: біля кордону помітили молодиків спортивної зовнішності
Молодиків на КПП виявили активісти - прибічники екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який має прибути до КПП 10 вересня, пише "Українська правда".
Фото: "Українська правда"
Фото: "Українська правда"
За повідомленням "Руху нових сил", до кордону прибули понад 100 авто з прихильниками Саакашвілі.
Вони кілька годин чекали на прибуття поліції через "тітушок", щоб перевірити, чи не мають ті з собою незаконної зброї, оскільки деякі з молодиків поводилися агресивно, погрожували прихильникам Саакашвілі ножем, а на питання, чому вони на КПП заявляли, що приїхали "на екскурсію". За словами молодиків, вони приїхали з Харкова, Кременчуга, Києва.
Поліції, яка прибула на місце події, молоді люди заявили, що не мають документів, свої ім'я, вік та місце проживання називали усно. Деякі з них заявили, що їм 18 років, а приїхали вони, бо "проти Саакашвілі".
Разом з тим Давид Сакварелідзе, член РНС, який також перебуває на КПП "Краківець", повідомив у своєму Facebook: жодної реакції з боку поліції немає.
"Нам також повідомили, що ще 6 автобусів стоять в с.Наконечне, є інформація про заплановані вночі провокації у нашому таборі", - додав він.
Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі сьогодні повідомив, що вже вирушив до кордону.
завтра Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краковець о 14.00.
Зазначимо, сьогодні, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі на пункті пропуску "Краковець".
Зокрема через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".
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