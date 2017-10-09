На "Краковці" затримали активістку Femen з портретами Саакашвілі та Порошенка
Дівчина з'явилася на пункті пропуску в 11:30 в руках у неї були портрети Петра Порошенка і Михайла Саакашвілі, повідомляє "112 Україна".
Поліція намагалася припинити її акцію. Але прихильники Саакашвілі спробували "відбити" активістку в поліції, в результаті чого і сталася сутичка.
Як повідомлялося раніше, сьогодні близько 10:00 поліція пропуску “Краковець” посилила заходи безпеки на пункті пропуску “Краковець” на українсько-польському кордоні. На пункті пропуску знаходяться близько 200 автомобілів, що не можуть проїхати.
Також стало відомо, що сам Cаакашвілі зараз рухається в напрямку Перемишля (Польща). Йому назустріч з українського боку попрямувала частина журналістів і народних депутатів.
Згодом екс-губернатор Одещини заявив, що кордон він перетинатиме потягом задля уникнення провокацій.
Зазначимо, Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують євродепутати зокрема Яцек Саріуш-Вольський, польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.
На питання журналіста "Громадського", чи є у нього план дій, якщо його не пустять в Україну, Саакашвілі відповів: "Немає ніяких планів".
Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що у екс-губернатора Одеської області буде вилучено паспорти і його спрямують до Польщі
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