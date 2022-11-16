Прикордонна територія України та Білорусі замінована, практично всі мости підірвані, - жаліється Лаппо

"Практично всі мости на Гомельському та Мозирському напрямку висаджені в повітря… Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку", — поскаржився голова Прикордонного комітету РБ Анатолій Лаппо

"Практично всі мости на Гомельському та Мозирському напрямку підірвані. Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку", — поскаржився голова Прикордонного комітету РБ Анатолій Лаппо, повідомляє білоруське агентство БелТА.

За словами Лаппо, Україна намагається посилити прикриття кордону між країнами за допомогою інженерних загороджень, а прикордонна територія замінована.

"Усі дороги непроїзні. Все населення українського прикордоння перебуває під впливом антибілоруської та антиросійської пропаганди", — додавЛаппо.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести у країні приховану мобілізацію. Також з'явилася інформація про те, що в республіці оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків повісток мобілізованим.

При цьому Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові будуть активно оборонятися у разі наступу з території Білорусі.