Прикордонник Колмогоров застосував зброю правомірно, - розслідування

Прикордонника засудили до 13 років в'язниці за стрілянину по машині, яку йому наказали зупинити

За висновком службового розслідування прикордонник Сергій Колмогоров застосував зброю на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року правомірно.

Про це повідомив полковник Державної прикордонної служби Олександр Дідик, інформує Еспресо.TV.

За його словами, він особисто проводив службове розслідування по факту застосування зброї прикордонним нарядом.

"Висновок розслідування - зброя застосовувалася прикордонним нарядом правомірно, виходячи з тієї ситуації, яка склалася на той час", - наголосив Дідик.

Він додає, що за три роки прокуратура жодного разу не викликала його на допит, хоча матеріали були передані у військову прокуратуру Донецького гарнізону у вересні 2014 року.

Дідик розповів, що в ту ніч він прибув на місце події одразу після інциденту і пробув там, поки працювала міліція.

За його словами, інциденту за участі Колмогорова передували трагічні події із загибеллю кількох прикордонників.

"Ситуація була напруженою. Бо 31 серпня був розстріляний прикордонний катер, два прикордонника загинули, шестеро отримали тяжкі поранення. 1 вересня загинув майор Андрієць, два прикордонника отримали тяжкі поранення. 4 вересня розстріляли наших два УАЗи, один прикордонник отримав поранення", - розповів Дідик.

Нагадаємо, Маріупольський суд засудив українського прикордонника Сергія Колмогорова до 13 років в'язниці за стрілянину по машині, яку йому наказали зупинити. Внаслідок того, що військовий відкрив вогонь на ураження, загинула жінка. Засуджений стверджує, що лише виконував наказ.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Колмогоров відкрив вогонь на ураження по легковому авто з цивільними особами без попереджувального пострілу, й при цьому він не перебував на блок-посту.

Сьогодні Вищий спеціалізований суд розглядає касаційну скаргу Колмогорова. Також біля будівлі суду сьогодні побили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.