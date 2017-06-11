Прикордонника Колмогорова випустили з-під варти

Суддя додав, що ухвала суду набуває сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає

Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році.

Таке рішення суд виніс 6 листопада, пише "Українська правда".

Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

"Колегія суддів ухвалила: касаційну скаргу захисника задовольнити, вирок Приморського суду Маріуполя та увалу Апеляційного суду Донецької області щодо Колмогорова скасувати та призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції. Колмогорова з-під варти звільнити", - сказав голосуючий суддя Кравченко.

Суддя додав, що ухвала суду набуває сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

"Проголошення повного тесту ухвали відбудеться у цей четвер о 9:15", - сказав Кравченко.

Зазначимо, за висновком службового розслідування прикордонник Сергій Колмогоров застосував зброю на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року правомірно.

Нагадаємо, Маріупольський суд засудив українського прикордонника Сергія Колмогорова до 13 років в'язниці за стрілянину по машині, яку йому наказали зупинити. Внаслідок того, що військовий відкрив вогонь на ураження, загинула жінка. Засуджений стверджує, що лише виконував наказ.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Колмогоров відкрив вогонь на ураження по легковому авто з цивільними особами без попереджувального пострілу, й при цьому він не перебував на блок-посту.