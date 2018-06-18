Прикордонників у Маріуполі побили через прохання про меню українською мовою

За словами речника ДПСУ, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили"

У кав'ярні Маріуполя працівники Державної прикордонної служби побилися з персоналом. В одного з прикордонників зламана щелепа і численні забої. У жінки-офіцера струс мозку.

Про це розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян в ефірі "5 каналу". Як стверджує Слободян, підполковник Державної прикордонної служби попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу.

"В результаті побиття постраждали двоє прикордонників, при чому з них одна – жінка-офіцер. У чоловіка зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер постраждала найбільше. В неї струс мозку, також численні забої, тому зараз розглядається питання про госпіталізацію їх до Києва, до Центрального клінічного шпиталю, аби більш ретельно їх обстежити й надати необхідну медичну допомогу вже на етапі усунення результатів побиття", – розповів Слободян.

Він також додав, що особи нападників поки невідомі. Їх намагається встановити тамтешня поліція.

"Натепер відомо, що відносно прикордонників була застосована сила з боку невідомих осіб. І цей акт агресії спровокувало запитання прикордонників про відсутність у громадському закладі меню українською мовою", – уточнив речник ДПСУ.

За його словами, прикордонники "поводилися абсолютно адекватно і ні в який спосіб не провокували застосування проти них сили".

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