Прикордонники конфісковуватимуть автівки, на яких незаконно перетнули кордон

У першу чергу йдеться по посилення відповідальності за незаконний перетин кордону та скоєння цього злочину групою осіб

Новий закон про забезпечення прикордонної безпеки держави дозволить прикордонникам конфісковувати знаряддя нелегального перетину кордону

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає Еспресо.TV.

27 лютого Верховна Рада схвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави", що містить низку кардинальних змін у сфері провадження у справах про адміністративні правопорушення.

У першу чергу йдеться по посилення відповідальності за незаконний перетин кордону та скоєння цього злочину групою осіб.

"Якщо раніше штраф за незаконний перетин кордону складав від 1,7-4,4 тисячі гривень, то зараз він складає від 3,3 до 8,5 тисяч гривень. Якщо це скоєно групою осіб, то штраф може сягати 13,6 тисяч гривень", - заявив Слободян.

Також прикордонникам дозволили конфісковувати знаряддя злочинної діяльності (гідрокостюми та човни) або у випадку перевозу контрабанди - вилучення автомобіля. Раніше власники мали право відсудити майно через суд.

"Тепер це майно буде конфісковуватись на користь держави", - запевняє речник.

Нагадаємо, сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є власниками 12,5 тисяч автомобілів, які їздять Україною.