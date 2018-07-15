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Прикордонники: Контрабандисти вдягали сліди лося, щоб потайки пронести цигарки до Польщі

Наразі тривають заходи зі становлення власника імітаторів слідів тварини
Під час патрулювання українсько-польського кордону на ділянці відділу "Новогрузьке" прикордонник знайшов замаскований у траві пакунок із імітаторами слідів лося, за допомогою яких контрабандисти переправляли цигарки.
Прикордонники: Контрабандисти вдягали сліди лося, щоб потайки пронести цигарки до Польщі

"Винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в оману правоохоронців", -  повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

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Пристосування вилучено встановленим порядком. Наразі тривають заходи зі становлення власника імітаторів слідів тварини.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що оголошена урядом "війна з контрабандою" привела до зростання надходжень на 70-80 млн грн на добу.

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15 07 2018 14:57
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