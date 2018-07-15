Прикордонники: Контрабандисти вдягали сліди лося, щоб потайки пронести цигарки до Польщі Наразі тривають заходи зі становлення власника імітаторів слідів тварини

Під час патрулювання українсько-польського кордону на ділянці відділу "Новогрузьке" прикордонник знайшов замаскований у траві пакунок із імітаторами слідів лося, за допомогою яких контрабандисти переправляли цигарки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію