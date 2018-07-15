CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час патрулювання українсько-польського кордону на ділянці відділу "Новогрузьке" прикордонник знайшов замаскований у траві пакунок із імітаторами слідів лося, за допомогою яких контрабандисти переправляли цигарки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники: Контрабандисти вдягали сліди лося, щоб потайки пронести цигарки до Польщі
Наразі тривають заходи зі становлення власника імітаторів слідів тварини
"Винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в оману правоохоронців", - повідомляють на сайті Держприкордонслужби.
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Пристосування вилучено встановленим порядком. Наразі тривають заходи зі становлення власника імітаторів слідів тварини.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що оголошена урядом "війна з контрабандою" привела до зростання надходжень на 70-80 млн грн на добу.
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15 07 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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