Прикордонники не пропустили в Крим екіпаж судна "Норд"

За даними ДПСУ, моряки зупинилися в готелі в одному із міст біля адмінмежі з Кримом

Екіпаж судна "Норд" вночі 9 квітня прибув на автомобілях дипломатичного корпусу Росії на КПВВ "Чонгар" на адміністративній межі з Кримом, однак українські прикордонники не пропустили моряків на окупований півострів, оскільки у них не було паспортів громадян України.

"Це сталося сьогодні вночі, десь біля першої години, ці самі мікроавтобуси на дипломатичних російських номерах, які намагалися проїхати на КПВВ "Гоптівка" з нашими громадянами – екіпажем судна "Норд", з’явилися в районі КПВВ "Чонгар". Але прикордонники, поспілкувавшись з водіями і зрозумівши, що екіпаж не має необхідних документів для перетину адмінмежі, попередили, що шансів перетнути адмінмежу у них немає", - розповів речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "Громадське".

Він додав, що після цього попередження члени екіпажу не стали заїжджати на територію КПВВ, а повернулися на материкову Україну. За даними ДПСУ, моряки зупинилися в готелі в одному із міст біля адмінмежі з Кримом.

"Вони намагалися проїхати через КПВВ, думали, якщо ми їх не пропустили на "Гоптівці", то підемо на якісь домовленості зі своєю совістю і зможемо це зробити на КПВВ "Чонгар". Звісно, законодавство за цей період не змінилося. Ми можемо пропустити громадян України на територію окупованого півострова, але для цього потрібні внутрішні документи", - наголосив речник.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.