Прикордонники не пропустили в Одесу журналістів з Італії, Чехії та Росії

Як пояснили в Держприкордонслужбі, "сподіватися на неупередженість даних "журналістів" під час висвітлення подій другого травня в Одесі було не варто"

Державна прикордонна служба України не пропустила для висвітлення подій 2 травня в Одесі громадян Італії, Чехії та Росії.

Як повідомляють у ДПСУ, 1 травня прикордонники не пропустили в Україну "проросійськи налаштованих осіб – громадян Італії, Чехії та Росії".

"Усі вони прямували в Україну "висвітлювати" події 2 травня в Одесі. Двох іноземців не пропущено через кордон в аеропорту "Бориспіль" на підставі інформації, яка надійшла від інших правоохоронних органів. Йдеться про те, що не пропущені громадяни Італії та Чехії неправдоподібно висвітлювали події, які відбувалися протягом останнього періоду в Україні", – заявили у Держприкордонслужбі.

Зокрема, за інформацією прикордонників, громадянин Італії під виглядом фотографа свого часу перебував на території окупованого Донбасу та "неодноразово виступав на так званому телебаченні "Оплот TV".

"У програмах він озвучував відверто брехливу інформацію про перебіг подій на Сході України. А не пропущений в Україну громадянин Чехії виявився журналістом політичного видання, який також спотворював інформацію та неправдиво висвітлював події, що відбуються в Україні. Звісно, що сподіватися на неупередженість даних "журналістів" під час висвітлення подій 2 травня в Одесі було не варто", – стверджують у ДПСУ.

Крім того, ще одного громадянина Росії співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну за результатами бесіди.

"Адже він не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Росіянин прибув з двома дітьми начебто як представник фірми з продажу дизайнерського одягу, а насправді виявився політичним оглядачем російського видавництва", – пояснили у відомстві.

Усіх трьох іноземців, за повідомленням ДПСУ, повернули зворотними рейсами.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі побили чоловіка, який йшов з квітами на Куликове поле.