Прикордонники посилюють охорону кордону на Закарпатті

У березні в Україні збільшили штрафи за незаконний перетин кордону

Через контрабанду і мігрантів керівництво Держприкордонслужби вирішило збільшити кількість державної охорони на кордоні на Закарпатті.

Вказується, що прикордонні наряди заступлять до патрулювання у дев’яти підрозділах на найбільш загрозливих напрямках.



Фото: dpsu.gov.ua

"Кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів значно зменшується", - цитує прес-служба ДПСУ директора Департаменту охорони держкордону Юрія Гресько.

У березні в Україні збільшили штрафи за незаконний перетин кордону.

За незаконний перетин кордону світить штраф 8,5 тисяч гривень, а групі осіб – 13,6 тисяч гривень.



Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, що 5 липня Верховна Рада ухвалила закон № 7010, який передбачає запровадження "єдиного вікна" на митниці.

Сьогодні Президент Петро Порошенко ветував закон, який передбачає введення механізму "єдиного вікна" на митниці.