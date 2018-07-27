Прикордонники посилюють охорону кордону на Закарпатті
Вказується, що прикордонні наряди заступлять до патрулювання у дев’яти підрозділах на найбільш загрозливих напрямках.
Фото: dpsu.gov.ua
"Кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів значно зменшується", - цитує прес-служба ДПСУ директора Департаменту охорони держкордону Юрія Гресько.
У березні в Україні збільшили штрафи за незаконний перетин кордону.
За незаконний перетин кордону світить штраф 8,5 тисяч гривень, а групі осіб – 13,6 тисяч гривень.
Фото: dpsu.gov.ua
Нагадаємо, що 5 липня Верховна Рада ухвалила закон № 7010, який передбачає запровадження "єдиного вікна" на митниці.
Сьогодні Президент Петро Порошенко ветував закон, який передбачає введення механізму "єдиного вікна" на митниці.
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