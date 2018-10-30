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Прикордонники потренувались відбивати атаку з Азовського моря

У ході відпрацювання тактичних завдань персонал виконав вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі
Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил провели навчання з охорони та оборони узбережжя Азовського моря.
Прикордонники потренувались відбивати атаку з Азовського моря Фото: ДПС

Днями на основі унікального бойового досвіду, здобутого під час стримування та відбиття російської збройної агресії, інструктори Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.


Фото: ДПС

У ДПС додали, що у ході відпрацювання тактичних завдань персонал виконав вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі.


Фото: ДПС

Зокрема, моделюючи різні елементи обстановки на полі бою, персоналом відпрацьовано маневрування прикордонними підрозділами та евакуацію техніки під прикриттям димових завіс.


Фото: ДПС

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Як заявили в уряді, Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.

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30 10 2018 15:57
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