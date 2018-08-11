CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна прикордонна служба України не могла впустити в Україну ректора Московської духовної академії архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники пояснили, чому не впустили архієпископа РПЦ
Ректор не зміг підтвердити мету своєї поїздки
Фото: pravmir.ru
Про це помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Він підтвердив недопуск московського церковника напередодні в київському аеропорту.
"Дану особу не було пропущено на територію України, оскільки, по-перше, вона не змогла підтвердити мету своєї поїздки", – пояснив Слободян.
"А також Державна прикордонна служба виконала доручення одного з українських правоохоронних органів про те, що дана особа не може бути допущена на територію України", – додав він.
Нагадаємо, що ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію не дозволили в'їхати на територію України.
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