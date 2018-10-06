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Прикордонники про інцидент із українським літаком на кордоні з Угорщиною: Це могли бути контрабандисти

Кримінального провадження не відкривали, оскільки літальний апарат не було затримано
Українські та угорські прикордонники проводять оперативні заходи щодо встановлення літака, який нелегально перетнув кордон з Угорщиною в ніч проти 10 червня.
Прикордонники про інцидент із українським літаком на кордоні з Угорщиною: Це могли бути контрабандисти Олег Слободян. Фото: gordonua.com

"Вночі з 9 на 10 червня угорські прикордонники спостерігали літальний об’єкт на радарах. Це була мала літальна ціль. Можливо, це був літак, а можливо – дельтаплан. Сказати важко", – повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, інформує "РБК-Україна".

За його словами, через порушення кордону українським літаком в Угорщині дійсно оголосили військову тривогу та привели літаки у підвищену бойову готовність.

"Вони привели літаки у підвищену бойову готовність, але в небо літаки не підіймали. Не ми оголошували тривогу, думаю що її вже скасовано", – додав Слободян. 

Речник зазначив, що за фактом перетину угорського кордону з території України не було порушено кримінальне провадження.

"Тому зараз угорські та українські прикордонники проводять оперативні заходи, пошукові дії. Правоохоронці намагаються встановити, що це був за літальний апарат і з якою метою порушено кордон. Кримінальне провадження не порушено, бо немає підтвердженого факту, немає затриманого літального апарату", – додав Слободян.

За словами речника ДПСУ, ймовірно, це був літак або дельтаплан контрабандистів.

"Ми підтверджуємо, що контрабандисти останнім часом посилили використання малої авіації через те, що ми посилили охорону держкордону. Такі факти дійсно мають місце", - наголосив Слободян.

Нагадаємо, що 9 червня, близько опівночі на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужники - Берегшурань в повітряний простір країни увійшов літак, який не встановив зв'язок з диспетчерами.

Прикордонники оголосили тривогу і повідомили органи НАТО з безпеки. Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

 
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10 06 2018 19:42
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