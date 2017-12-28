Прикордонники розповіли подробиці біометричного контролю на кордоні з Росією

Представники країн, щодо громадян яких рішенням РНБО запроваджено біометричний контроль, надаватимуть відбитки пальців незалежно від того, біометричні в них паспорти чи ні

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Мова йде про представників певних країн, які при першому в'їзді в будь-якому випадку повинні здати відбитки 5 пальців долоні правої руки. Незалежно від того, який у людини документ, вона має здати відбитки пальців. Зараз ми тестуємо цю систему, щоб уникнути несподіванок, коли система запрацює на повну з 1 січня. Такі системи діють у багатьох цивілізованих країнах, які мають підвищені ризики безпеки", - сказав Слободян.

Речник ДПСУ наголосив, що громадян України, які прямують із окупованих територій, такий контроль не стосуватиметься.

"Рішення РНБО стосується іноземців. Якщо говорити про адмінмежу та окуповані території, там проживають громадяни України, на них це рішення не розповсюджується. "Паспорти" РФ, видані в Криму, для нас взагалі не документ, а якщо громадянин Росії в'їхав через поромну переправу та хоче потрапити на материкову Україну через адмінмежу, він порушив законодавство України, тому що заїхав через закритий пункт пропуску. Він не проїде і ми йому, швидше за все, поставимо заборону в'їзду на 3 роки", - додав Слободян.

Загалом біометричний контроль на кордоні запрацює для представників 70 країн.

Нагадаємо, напередодні Україна у тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією.