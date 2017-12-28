Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прикордонники розповіли подробиці біометричного контролю на кордоні з Росією

Громадян України, які прямують із окупованих територій, такий контроль не стосуватиметься
Представники країн, щодо громадян яких рішенням РНБО запроваджено біометричний контроль, надаватимуть відбитки пальців незалежно від того, біометричні в них паспорти чи ні
Прикордонники розповіли подробиці біометричного контролю на кордоні з Росією Фото: pravda.com.ua

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Мова йде про представників певних країн, які при першому в'їзді в будь-якому випадку повинні здати відбитки 5 пальців долоні правої руки. Незалежно від того, який у людини документ, вона має здати відбитки пальців. Зараз ми тестуємо цю систему, щоб уникнути несподіванок, коли система запрацює на повну з 1 січня. Такі системи діють у багатьох цивілізованих країнах, які мають підвищені ризики безпеки", - сказав Слободян.

Речник ДПСУ наголосив, що громадян України, які прямують із окупованих територій, такий контроль не стосуватиметься.

"Рішення РНБО стосується іноземців. Якщо говорити про адмінмежу та окуповані території, там проживають громадяни України, на них це рішення не розповсюджується. "Паспорти" РФ, видані в Криму, для нас взагалі не документ, а якщо громадянин Росії в'їхав через поромну переправу та хоче потрапити на материкову Україну через адмінмежу, він порушив законодавство України, тому що заїхав через закритий пункт пропуску. Він не проїде і ми йому, швидше за все, поставимо заборону в'їзду на 3 роки", - додав Слободян.

Загалом біометричний контроль на кордоні запрацює для представників 70 країн.

Нагадаємо, напередодні Україна у тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2017 20:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.