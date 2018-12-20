Прикордонники розповіли, які країни цьогоріч найчастіше відвідали українці
"Статистика свідчить, що в 2018 році передові позиції з поїздок українців, як і торік, займають такі країни як Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь, Словаччина, Єгипет (збільшення на 350 тисяч осіб) та Туреччина", - повідомили у Держприкордонслужбі, підсумовуючи попередні результати пропускних операцій року.
Прикордонники відзначають також попит і збільшення поїздок до Німеччини (+165 тисяч), Італії (+125 тисяч), Іспанії (+50 тисяч), Греції та Данії (+30 тисяч), Австрії та Кіпру (по +25 тисяч), Латвії (+20 тисяч), Болгарії та Чехії (по +15 тисяч), Естонії та Швейцарії (по + 10 тисяч).
Мандрівки до США і Ізраїлю залишаються на рівні з минулим роком.
Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив про стале зростання обсягів пропускних операцій – в середньому на 4%. При цьому 71% осіб становлять громадяни України (66,4 мільйона осіб), іноземці – 29%.
Цигикал зазначив, що кількість подорожуючих українців у порівнянні з минулим роком збільшилася на 6%.
Зокрема, фіксується збільшення поїздок громадян України через кордон зі Словаччиною (на 22%) та Румунією (на 17%), а також повітряним сполученням - загалом це 10,7 млн осіб, попит на авіаподорожі збільшився на 29%.
Нагадаємо, що безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалося понад мільйон громадян України.
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