Прикордонники розповіли, які країни цьогоріч найчастіше відвідали українці

Прикордонники відзначають також попит і збільшення поїздок до Німеччини (+165 тисяч), Італії (+125 тисяч), Іспанії (+50 тисяч)

У 2018 році найбільше українці надавали перевагу подорожам до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії.

Кельн. Вид на Кафедральний Собор Святих Петра і Марії та міст Гогенцоллернів у Кельні (Німеччина). Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Статистика свідчить, що в 2018 році передові позиції з поїздок українців, як і торік, займають такі країни як Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь, Словаччина, Єгипет (збільшення на 350 тисяч осіб) та Туреччина", - повідомили у Держприкордонслужбі, підсумовуючи попередні результати пропускних операцій року.

Прикордонники відзначають також попит і збільшення поїздок до Німеччини (+165 тисяч), Італії (+125 тисяч), Іспанії (+50 тисяч), Греції та Данії (+30 тисяч), Австрії та Кіпру (по +25 тисяч), Латвії (+20 тисяч), Болгарії та Чехії (по +15 тисяч), Естонії та Швейцарії (по + 10 тисяч).

Мандрівки до США і Ізраїлю залишаються на рівні з минулим роком.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив про стале зростання обсягів пропускних операцій – в середньому на 4%. При цьому 71% осіб становлять громадяни України (66,4 мільйона осіб), іноземці – 29%.

Цигикал зазначив, що кількість подорожуючих українців у порівнянні з минулим роком збільшилася на 6%.

Зокрема, фіксується збільшення поїздок громадян України через кордон зі Словаччиною (на 22%) та Румунією (на 17%), а також повітряним сполученням - загалом це 10,7 млн осіб, попит на авіаподорожі збільшився на 29%.

Нагадаємо, що безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалося понад мільйон громадян України.