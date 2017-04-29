Прикордонники спіймали браконьєрів з уловом на 165 тисяч гривень
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
28 квітня військовослужбовці відділу служби "Хорли" Херсонського загону під час патрулювання на узбережжі Карканіцькій затоці виявили громадянина України, який забороненими знаряддями лову здійснював вилов риби. Чоловік за допомогою 7 сіток виловив понад 40 тис. креветок, 103 атерини і 760 рибин бичка. Своїми діями правопорушник заподіяв шкоди водній екосистемі на 75 тис. грн.
А сьогодні вночі прикордонники відділу "Кирилівка" Бердянського загону в акваторії Утлюцького лиману виявили ще одного браконьєра, який за допомогою двох сіток виловив 60 риб піленгаса та завдав збитків державі на 90 тис. грн.
Прикордонники повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення у частині першій статті 249 КК "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом".
Нагадаємо, на території Бродівського району Львівської області в межах господарських угідь державного підприємства "Мисливське господарство "Стир" працівники Держеконспекції у Львівській області виявили застреленого зубра.
Співробітники Первомайського відділу поліції Харківської області спіймали браконьєрів та вилучили у правопорушників тушки вбитих зайців і зброю.
Захисники природи б'ють на сполох, наголошуючи, що у світі за останні 50 років вимерло дві третини тварин – це найбільші показники зникнення різних видів ссавців, птахів, риб та рептилій.
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