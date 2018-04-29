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Прикордонники спіймали українця, який намагався провезти 25 тис євро у шкарпетках

Купюри вилучено у встановленому порядку та передано компетентним органам
Учора, 28 квітня, у пункті пропуску Гоптівка, прикордонники виявили 56-річного українця, який намагався перемістити через кордон 25 тис євро.
Прикордонники спіймали українця, який намагався провезти 25 тис євро у шкарпетках Фото: dpsu.gov.ua

Під час прикордонно-митного оформлення прикордонники Харківського загону звернули увагу на знервованість громадянина, тому було прийнято рішення провести поглиблений огляд.

Під час поглибленого огляду чоловіка та його речей у взутті правоохоронці виявили купюри на загальну сумою 25 тис євро, повідомляється у прес-службі Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, що вчора, 23 березня, на пункті пропуску "Смільниця" у Львівській області прикордонники виявили велику партію незаконно добутого бурштину.

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