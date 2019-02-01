Прикордонники США застосували сльозогінний газ проти мігрантів з Мексики
У прикордонній службі США зазначили, що сльозогінний газ застосували у зв'язку з тим, що натовп почав жбурляти в правоохоронців каміння. У результаті затримано 25 осіб, серед них - двох підлітків. Решта біженців змогли повернутися на територію Мексики.
"При цьому як стверджує фотокореспондент AP, мігранти почали жбурляти каміння після того, як прикордонники застосували силу", - повідомляє DW.
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Поки що міністерство закордонних справ Мексики не виступало із заявами з приводу інциденту. У зв'язку зі схожою подією в листопаді 2018 року мексиканська влада ініціювала розслідування, розцінивши застосування сльозогінного газу як використання зброї проти держави.
Додамо, мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.
Також, Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.
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