Прикордонники США застосували сльозогінний газ проти мігрантів з Мексики

Близько 150 біженців з Латинської Америки у вівторок, 1 січня, спробували перетнути кордон США і Мексики неподалік від Тіхуани. Прикордонники США застосували проти мігрантів сльозогінний газ.

У прикордонній службі США зазначили, що сльозогінний газ застосували у зв'язку з тим, що натовп почав жбурляти в правоохоронців каміння. У результаті затримано 25 осіб, серед них - двох підлітків. Решта біженців змогли повернутися на територію Мексики.

"При цьому як стверджує фотокореспондент AP, мігранти почали жбурляти каміння після того, як прикордонники застосували силу", - повідомляє DW.

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Поки що міністерство закордонних справ Мексики не виступало із заявами з приводу інциденту. У зв'язку зі схожою подією в листопаді 2018 року мексиканська влада ініціювала розслідування, розцінивши застосування сльозогінного газу як використання зброї проти держави.