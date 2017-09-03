Прикордонники США заявили про різке падіння числа мексиканських нелегалів за Трампа

У січні на кордоні з Мексикою були затримані понад 31 тисячі осіб

Прикордонно-митна служба США опублікувала звіт, згідно з яким у лютому 2017 року кількість нелегальних мігрантів, які переходять сухопутний кордон США і Мексики, скоротилася на 40% порівняно з січнем.

У січні на кордоні з Мексикою були затримані понад 31 тисячі осіб, а в лютому, коли посаду президента США вже обіймав Дональд Трамп, їх кількість впала до 18 762 тис. осіб, йдеться у звіті.

Прикордонники підкреслили, що зазвичай кількість нелегалів в лютому на 20% перевищує показники січня.

Різке скорочення числа спроб незаконного переходу кордону прикордонники пояснили побоюваннями, які викликала у мігрантів політика Трампа. Крім того, через зростання ризиків підвищили збори і контрабандисти-провідники: в деяких гірських районах "такса" на переведення за кордон зросла з $3500 до $8000.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп в січні підписав указ, згідно якому в країні тимчасово призупинено прийом біженців з Сирії. Також, терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Як наслідок, десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

Сам Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень.

6 березня президент США Дональд Трамп підписав нову версію імміграційного указу.