CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту "Бориспіль" 5 червня під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Кутаїсі прикордонники затримали 42-річного громадянина Грузії, якого розшукує Інтерпол за грабіж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники у Борисполі затримали грузина, якого розшукує Інтерпол
Злочинець збирався летіти до головного міста Західної Грузії – Кутаїсі
Фото: dpsu.gov.ua
"Зараз його затримано. Співробітниками Держприкордонслужби організовано його посилену охорону, а також проінформовано суміжні органи. Складають документи, згідно з КПК України, для передачі до лінійного відділу Національної поліції", – йдеться в повідомленні.
Злочинець перебував у міжнародному розшуку "з метою арешту та подальшої екстрадиції до Бельгії для притягнення до кримінальної відповідальності" за вчинення злочину, а саме – за грабіж, поєднаний з насильством та погрозами.
Нагадаємо, що минулого місяця в "Борисполі" затримали податківця-корупціонера, який намагався втекти.
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05 06 2017 17:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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