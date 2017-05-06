Прикордонники у Борисполі затримали грузина, якого розшукує Інтерпол

В аеропорту "Бориспіль" 5 червня під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Кутаїсі прикордонники затримали 42-річного громадянина Грузії, якого розшукує Інтерпол за грабіж.

"Зараз його затримано. Співробітниками Держприкордонслужби організовано його посилену охорону, а також проінформовано суміжні органи. Складають документи, згідно з КПК України, для передачі до лінійного відділу Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

Злочинець перебував у міжнародному розшуку "з метою арешту та подальшої екстрадиції до Бельгії для притягнення до кримінальної відповідальності" за вчинення злочину, а саме – за грабіж, поєднаний з насильством та погрозами.

Нагадаємо, що минулого місяця в "Борисполі" затримали податківця-корупціонера, який намагався втекти.