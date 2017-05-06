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Прикордонники у Борисполі затримали грузина, якого розшукує Інтерпол

Злочинець збирався летіти до головного міста Західної Грузії – Кутаїсі
В аеропорту "Бориспіль" 5 червня під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Кутаїсі прикордонники затримали 42-річного громадянина Грузії, якого розшукує Інтерпол за грабіж.
Прикордонники у Борисполі затримали грузина, якого розшукує Інтерпол Фото: dpsu.gov.ua

"Зараз його затримано. Співробітниками Держприкордонслужби організовано його посилену охорону, а також проінформовано суміжні органи. Складають документи, згідно з КПК України, для передачі до лінійного відділу Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

Злочинець перебував у міжнародному розшуку "з метою арешту та подальшої екстрадиції до Бельгії для притягнення до кримінальної відповідальності" за вчинення злочину, а саме – за грабіж, поєднаний з насильством та погрозами.

Нагадаємо, що минулого місяця в "Борисполі" затримали податківця-корупціонера, який намагався втекти.

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05 06 2017 17:27
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