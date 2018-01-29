Прикордонники упіймали чоловіка, який намагався виїхати в Росію з десятьма чужими паспортами

Крім того, він мав при собі 6 мобільних телефонів

У понеділок, 29 січня, у пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники затримали чоловіка, у якого виявили понад 10 паспортів.

Про це повідомляє Держприкордослужба.

Чоловік намагався виїхати з України з рейсовим автобусом "NEOPLAN" української реєстрації, який прямував за маршрутом Одеса-Москва.

Він спочатку пред’явив службовцям чужий паспортний документ.

"В особистих речах чоловіка правоохоронці виявили справжній паспорт українця, а також ще близько десятка різних документів, виданих на інших осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він мав при собі 6 мобільних телефонів. 58-річного чоловіка затримали і передали відповідним органам для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, минулого місяця прикордонники відділу "Шегині" (Львівська область) виявили "Мерседес", в якому хотіли незаконно вивезти з України до Польщі 100 тис фунтів і майже 400 тис злотих.