Прикордонники упіймали чоловіка, який намагався виїхати в Росію з десятьма чужими паспортами
Про це повідомляє Держприкордослужба.
Чоловік намагався виїхати з України з рейсовим автобусом "NEOPLAN" української реєстрації, який прямував за маршрутом Одеса-Москва.
Він спочатку пред’явив службовцям чужий паспортний документ.
"В особистих речах чоловіка правоохоронці виявили справжній паспорт українця, а також ще близько десятка різних документів, виданих на інших осіб", - йдеться у повідомленні.
Крім того, він мав при собі 6 мобільних телефонів. 58-річного чоловіка затримали і передали відповідним органам для прийняття правового рішення.
Нагадаємо, минулого місяця прикордонники відділу "Шегині" (Львівська область) виявили "Мерседес", в якому хотіли незаконно вивезти з України до Польщі 100 тис фунтів і майже 400 тис злотих.
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