Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали партію дорогих медпрепаратів, – ФОТО, ВІДЕО Громадянин Туреччини намагався незаконно провезти їх у багажі

Прикордонники спільно зі співробітниками митного посту аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію дорогих медичних препаратів.

Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляють у ДПСУ, громадянин Туреччини 1988 року народження летів рейсом "Анталія-Київ" та обрав спрощену процедуру проходження митного контролю – зелений коридор. Співробітники оперативного відділу вирішили оглянути речі чоловіка та виявили в багажі велику кількість різних медпрепаратів. Читайте також: Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців Наразі триває перевірка, а препарати спрямують на експертизу.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua Нагадаємо, працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва припинили діяльність злочинної групи, які продавали сильнодіючі лікарські засоби.

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