CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники спільно зі співробітниками митного посту аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію дорогих медичних препаратів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали партію дорогих медпрепаратів, – ФОТО, ВІДЕО
Громадянин Туреччини намагався незаконно провезти їх у багажі
Фото: dpsu.gov.ua
Як повідомляють у ДПСУ, громадянин Туреччини 1988 року народження летів рейсом "Анталія-Київ" та обрав спрощену процедуру проходження митного контролю – зелений коридор.
Співробітники оперативного відділу вирішили оглянути речі чоловіка та виявили в багажі велику кількість різних медпрепаратів.
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Наразі триває перевірка, а препарати спрямують на експертизу.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Нагадаємо, працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва припинили діяльність злочинної групи, які продавали сильнодіючі лікарські засоби.
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01 10 2017 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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