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Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали партію дорогих медпрепаратів, – ФОТО, ВІДЕО

Громадянин Туреччини намагався незаконно провезти їх у багажі
Прикордонники спільно зі співробітниками митного посту аеропорту "Бориспіль" затримали велику партію дорогих медичних препаратів.
Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали партію дорогих медпрепаратів, – ФОТО, ВІДЕО Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляють у ДПСУ, громадянин Туреччини 1988 року народження летів рейсом "Анталія-Київ" та обрав спрощену процедуру проходження митного контролю – зелений коридор.

Співробітники оперативного відділу вирішили оглянути речі чоловіка та виявили в багажі велику кількість різних медпрепаратів.

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Наразі триває перевірка, а препарати спрямують на експертизу.


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва припинили діяльність злочинної групи, які продавали сильнодіючі лікарські засоби.

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01 10 2017 18:40
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