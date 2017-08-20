Прикордонники від сьогодні переходять на посилений режим служби До Дня Незалежності буде збільшено кількість прикордонних нарядів

З 20 серпня у зв’язку з підготовкою до Дня Незалежності України Держприкордонслужба разом з іншими правоохоронними органами більш пильно нестиме службу та перебуватиме в посиленому режимі.

Фото: dpsu.gov.ua

У прикордонників посилено оглядову роботу, збільшено кількість прикордонних нарядів та активно залучаються службові собаки. Для безпеки прикордонники тісно взаємодіятимуть з представниками Національної поліції, Нацгвардії, Державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевою владою, органами місцевого самоврядування, - повідомляє прес-служба ДПСУ. Вони здійснюватимуть ретельну перевірку документів осіб та транспортних засобів, які будуть перебувати поблизу державного кордону. Раніше повідомлялося, що у міжнародному аеропорту Львів прикордонники спільно з поліцією затримали громадянку України, яка причетна до налагодження каналу торгівлі людьми. Нагадаємо, у військовому параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня в центрі Києва в складі парадних розрахунків і знаменних груп візьме участь 231 військовослужбовець з 10 іноземних держав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію