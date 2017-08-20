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Прикордонники від сьогодні переходять на посилений режим служби

До Дня Незалежності буде збільшено кількість прикордонних нарядів
З 20 серпня у зв’язку з підготовкою до Дня Незалежності України Держприкордонслужба разом з іншими правоохоронними органами більш пильно нестиме службу та перебуватиме в посиленому режимі.
Прикордонники від сьогодні переходять на посилений режим служби Фото: dpsu.gov.ua

У прикордонників посилено оглядову роботу, збільшено кількість прикордонних нарядів та активно залучаються службові собаки.

Для безпеки прикордонники тісно взаємодіятимуть з представниками Національної поліції, Нацгвардії, Державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевою владою, органами місцевого самоврядування, - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Вони здійснюватимуть ретельну перевірку документів осіб та транспортних засобів, які будуть перебувати поблизу державного кордону.

Раніше повідомлялося, що у міжнародному аеропорту Львів прикордонники спільно з поліцією затримали громадянку України, яка причетна до налагодження каналу торгівлі людьми.

Нагадаємо, у  військовому параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня в центрі Києва в складі парадних розрахунків і знаменних груп візьме участь 231 військовослужбовець з 10 іноземних держав.

 
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20 08 2017 12:37
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