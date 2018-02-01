Прикордонники відмовили російському співаку у в’їзді в Крим
Про це у коментарі Крим.Реалії заявила начальниця прес-служби Бердянського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Неля Доценко.
За її словами, громадянин Росії намагався потрапити на півострів з материкової частини України.
Представник ДПСУ нагадала, що усі іноземці та люди без громадянства для перетину адміністративної межі з Кримом повинні мати спецдозвіл, який видають в органах Державної міграційної служби.
За даними джерел видання в КПВВ Чонгар, російський співак заявив, що має нерухомість на території Криму і тому має намір отримати спецдозвіл.
Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".
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