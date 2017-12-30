Прикордонники виділили додаткові смуги для авто на кордоні

Найбільша черга сьогодні на пункті пропуску "Краковець"

Щоб зменшити ажіотаж на українсько-польському кордоні робітники Держприкордонслужби виділили додаткові смуги руху для автомобілів.

"Посилено склади прикордонних нарядів, передбачені додаткові робочі місця і смуги руху для автомобілів мандрівників, використовується завчасне інформування про організовані туристичні групи", - повідомили в Держприкордонслужбі.

"При цьому вчора ввечері фіксувалося накопичення транспортних засобів на виїзд з України перед пунктами пропуску "Краковець" (близько 200 автомобілів), "Рава-Руська" (100 автомобілів) і "Устилуг" (70 автомобілів)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Держприкордонслужби, станом на 12:30 велика черга є лише на пункті пропуску "Краковець" - близько 100 авто.

Крім того, прикордонники радять користуватися спеціальним сервісом для відстеження ситуації на кордоні.

Нагадаємо, станом на 27 грудня безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися майже 380 тис. українців.