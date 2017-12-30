Прикордонники виділили додаткові смуги для авто на кордоні
"Посилено склади прикордонних нарядів, передбачені додаткові робочі місця і смуги руху для автомобілів мандрівників, використовується завчасне інформування про організовані туристичні групи", - повідомили в Держприкордонслужбі.
"При цьому вчора ввечері фіксувалося накопичення транспортних засобів на виїзд з України перед пунктами пропуску "Краковець" (близько 200 автомобілів), "Рава-Руська" (100 автомобілів) і "Устилуг" (70 автомобілів)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Держприкордонслужби, станом на 12:30 велика черга є лише на пункті пропуску "Краковець" - близько 100 авто.
Крім того, прикордонники радять користуватися спеціальним сервісом для відстеження ситуації на кордоні.
Нагадаємо, станом на 27 грудня безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися майже 380 тис. українців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа