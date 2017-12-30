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Прикордонники виділили додаткові смуги для авто на кордоні

Найбільша черга сьогодні на пункті пропуску "Краковець"
Щоб зменшити ажіотаж на українсько-польському кордоні робітники Держприкордонслужби виділили додаткові смуги руху для автомобілів.
Прикордонники виділили додаткові смуги для авто на кордоні Фото: Courtesy Photo

"Посилено склади прикордонних нарядів, передбачені додаткові робочі місця і смуги руху для автомобілів мандрівників, використовується завчасне інформування про організовані туристичні групи", - повідомили в Держприкордонслужбі.

"При цьому вчора ввечері фіксувалося накопичення транспортних засобів на виїзд з України перед пунктами пропуску "Краковець" (близько 200 автомобілів), "Рава-Руська" (100 автомобілів) і "Устилуг" (70 автомобілів)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Держприкордонслужби, станом на 12:30 велика черга є лише на пункті пропуску "Краковець" - близько 100 авто.

Крім того, прикордонники радять користуватися спеціальним сервісом для відстеження ситуації на кордоні.

Нагадаємо, станом на 27 грудня безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися майже 380 тис. українців.

 
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30 12 2017 16:42
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