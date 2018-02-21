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Прикордонники вирішили заборонити Саакашвілі в'їзд в Україну на три роки

Прикордонники вважають, що рішення повністю відповідає вимогам чинного законодавства України
Прикордонники заборонили лідеру "Руху нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки — до 13 лютого 2021 року.
Прикордонники вирішили заборонити Саакашвілі в Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP

Таку інформацію адвокати Саакашвілі отримали у відповідь на запит від першого заступника глави Державної прикордонної служби Василя Серватюк, пише "Інтерфакс-Україна".

Адвокат політика Руслан Чорнолуцький заявив, що прикордонна служба вважає таке рішення таким, що повністю відповідає вимогам чинного законодавства України.

У відповіді ДПСУ адвокатам йдеться про те, що 12 лютого було здійснено "реадмісію Саакашвілі за стандартною процедурою", оскільки він незаконно перебував на території України після рішень судів.

Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.

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21 02 2018 19:36
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